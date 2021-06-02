Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak isterken yakalandılar
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Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak isterken yakalandılar

Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak isterken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ellerinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ellerinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait 684 adet sikke ile 22 adet tarihi obje ve define aramada kullanılan dedektör ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde Ş.E. ve M.Ş. isimli şahısların ellerindeki tarihi eserler niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 684 adet sikke, 22 adet tarihi obje ile 2 adet define arama detektörü ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Söz konusu tarihi eserlere ve malzemelere el konulurken olayla ilgisi bulunan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Murat Sürücü/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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