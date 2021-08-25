Roma ve Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma ve Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ele geçirildi

Roma ve Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın feribot iskelesinde durdurup arama yaptığı araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın feribot iskelesinde durdurup arama yaptığı araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Feribot İskelesi'nde şüphe üzerine buldukları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 25 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Roma ve Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:03:32. #1.16#

title