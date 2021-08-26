Roma-Trabzonspor maçından notlar
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Roma-Trabzonspor maçından notlar

Roma-Trabzonspor maçından notlar
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Roma'ya konuk olan Trabzonspor, son resmi maça göre kadroda üç değişiklik yaparak sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Roma'ya konuk olan Trabzonspor, son resmi maça göre kadroda üç değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki kadroya göre, Roma maçının kadrosunda değişikliğe gitti.

Avcı, Roma maçında Trondsen, Siopis, Cornelius'a ilk 11'de yer verirken, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Djaniny'i ise yedek soyundurdu.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Hollandalı stoper Stefano Denswil kadroda yer almadı.

Ev sahibi Roma'da ise Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, takımının İtalya Serie A'da son oynadığı Fiorentina maçında çıktığı kadroyu sahaya sürdü.

Mourinho, Trabzon'daki ilk maçta forma şansı verdiği Özbek golcü Shomurodov yerine yeni transfer İngiliz forvet Tammy Abraham'a ilk 11'de yer verdi.

Romalı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolseverin tribünlere alındığı İtalya'da, Roma-Trabzonspor maçına Romalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yer alırken, az sayıda Türk taraftar da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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