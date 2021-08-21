Roma-Trabzonspor maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Jovanovic'in yardımcıları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar