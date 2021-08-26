Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri!
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Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri!

Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri!
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UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Roma - Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - Trabzonspor maçı öncesi, Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu merak edildi. İşte, Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Roma - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu ve Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri konuları araştırılıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı, 26-08-2021 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı ATV'den yayınlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Roma - Trabzonspor maçını ATV'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

ROMA - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Roger, Susperreguy, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, V.Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny (Gervinho), Nwakaeme, Cornelius

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Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri! - Haberler
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