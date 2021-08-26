Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri!
UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Roma - Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - Trabzonspor maçı öncesi, Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu merak edildi. İşte, Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Roma - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Roma - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu ve Roma - Trabzonspor muhtemel 11'leri konuları araştırılıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Roma - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı, 26-08-2021 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
ROMA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Roma - Trabzonspor maçı ATV'den yayınlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
ROMA - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Roma - Trabzonspor maçını ATV'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
ROMA - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Roger, Susperreguy, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, V.Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny (Gervinho), Nwakaeme, Cornelius