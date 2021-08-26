Roma-Trabzonspor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma-Trabzonspor

Roma-Trabzonspor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları şu şekilde: Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Vladimir Putin Sultan Alparslan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Roma-Trabzonspor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 19:18:00. #1.16#

title