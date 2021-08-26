Roma-Trabzonspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları şu şekilde: Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante,...