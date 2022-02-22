Roma Teknik Direktörü Mourinho'ya 2 maç men cezası verildi - Haberler
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Roma Teknik Direktörü Mourinho'ya 2 maç men cezası verildi

AA, Fatih Erel - Spor
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Roma Teknik Direktörü Mourinho'ya 2 maç men cezası verildi

İtalya Serie A futbol takımı Roma'nın Verona ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki maç men cezasına çarptırıldı.

İtalya Serie A futbol takımı Roma'nın Verona ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki maç men cezasına çarptırıldı.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama ayrıca 20 bin avro para cezası verildi.

Roma, cumartesi günü Verona ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı.

AA / Fatih Erel - Spor

İtalya Serie A, Futbol, İtalya, Roma, Spor, Haberler

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