Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma'ya borçlu hissediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma'ya borçlu hissediyor

Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma'ya borçlu hissediyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Roma için büyük bir gelecek inşa etmeyi istediğini ve taraftarların kendisine gösterdiği teveccühten ötürü borçlu hissettiğini söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Roma için büyük bir gelecek inşa etmeyi istediğini ve taraftarların kendisine gösterdiği teveccühten ötürü borçlu hissettiğini söyledi.

Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılı takımı takip eden yerli ve yabancı muhabirlerin katılımıyla Roma'nın ünlü Capitol tepesindeki Caffarelli terasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisini coşkulu şekilde karşılayan Romalı taraftarlar teşekkür eden Mourinho, "Roma'ya geldiğimde bana gösterilen ilgi gerçekten olağanüstüydü. Ben bunun için bir şey yapmış değilim o nedenle hemen kendimi onlara karşı borçlu hissettim. Karşılama gerçekten heyecan vericiydi." dedi.

Kulübün sahipleri Dan ve Ryan Friedkin'e de teşekkür eden Mourinho, kulübün geçmişini unutmadan, Friedkinlerle beraber önemli bir gelecek inşa etmek istediklerini ifade etti.

Roma'ya tatil için değil, çalışmak için, kazanan bir Roma yaratmak için geldiğini vurgulayan Mourinho, takımın başına geçmesiyle ilgili olarak, "Mourinho'nun Roması' olarak anılmasını istemiyorum. Bu hoşuma gitmiyor. Roma, Romalıların." diye konuştu.

Roma'nın uzun zamandır kazanamadığına dikkat çekilmesi üzerine Mourinho, "Geçen sezon şampiyonun 16 puan gerisinde dördüncü sırada olduğumuz gerçeğinden kaçamayız. Bu soruları kendimize sormalıyız. Kulüp ve camia, cevapları ve yapacak çok şey olduğunu benden daha iyi biliyor. Kupalar kazanmak istiyoruz. Hemen bir şeyler kazanmak mümkün olmayabilir, normalde olmaz da. Burada yapılacak çok şey var ve benim görevime odaklanmak istiyorum. Oyuncularımı korumak için her şeyi yapacağım. Sorun aramıyorum. Keyif almak istiyorum, sorunlarla uğraşacak zamanım yok." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, takıma yönelik bir sistem üzerinde çalıştığını, bunun günbegün gelişeceğini dile getiren Mourinho, önemli olanın oyuncularından en iyisini alabilecekleri sistemi kurmak olduğunu belirtti.

Mourinho, herhangi bir oyuncuyla transfer için görüşmede bulunmadığını da kaydetti.

Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya Mourinho, buna cevap vermek istemediğini çünkü bunun takımın iç meselesi olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, Roma'yı 3 yıl sonra nerede gördüğü sorusuna ise "Kutlama yaparken" yanıtını verdi. "Neyin kutlaması" diye gelen ikinci soruya ise teknik adam, "Bir şeylerin" demekle yetindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma'ya borçlu hissediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 17:25:21. #1.15#

title