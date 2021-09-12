Roma Şartı Öncüsü Luca Bergamo: Kültür politikalarında devrime ihtiyaç var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabaları sonucunda dördüncüsüne İzmir'in ev sahipliği yaptığı UCLG Kültür Zirvesi sona erdi. Pek çok başlık altında kültür politikalarının tartışıldığı zirvenin ardından, konuşmacılardan Roma Şartı Öncüsü Luca Bergamo "Pandemi kültür politikalarında devrime ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. İnsan deneyimine duyulan gereksinimim küçük topluluklardan ziyade tüm toplum için gerekli olduğu anlaşılıyor. Zirvedeki oturumlarda da bu düşüncenin oldukça baskın olduğunu gördük" dedi.

Dördüncüsüne İzmir'in ev sahipliği yaptığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi 65 ülkeden katılımcıları bir araya getirdi. Ulusal ve yerel yöneticilerin, akademisyenlerin ve kültür üreticilerinin katıldığı zirvede pek çok başlık altında kültür politikaları tartışıldı. Roma Şartı Öncüsü Luca Bergamozirvenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vizyonunun geleceğin dünyası için umut verdiğini söyleyerek "Pandemi kültür politikalarında devrime ihtiyaç olduğunu açık biçimde ortaya koydu. İşler değişiyor, kültürün önemi gün geçtikçe daha çok anlaşılıyor. İnsan deneyimine duyulan gereksinimim küçük topluluklardan ziyade tüm toplum için gerekli olduğu anlaşılıyor. Zirvedeki oturumlarda da bu düşüncenin oldukça baskın olduğunu gördük. Sonuç deklarasyonunda da bu açık bir şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

"Burada bulunmak çok özel bir his"

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ise Kültür Zirvesi'nin çok verimli geçtiğini belirterek "Ayrıca bu zirve uluslararası topluluğumuz için de bir buçuk yıl aradan sonra yaptığımız ilk yüz yüze buluşma oldu. Bunun için de ayrı bir öneme sahip. Burada bulunmak çok özel bir his ve oldukça sembolik" dedi. Zirvede geleneksel konuların ötesine geçtiklerini söyleyen Saiz "Ekoloji, kültür ve diplomasi üzerine konuşarak konuyu derinleştirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

"İzmir'e minnettarız"

CO18 - Kültür Objektif 18 Direktörü Marc Villarubias pandemiden sonra bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmanın ve gelecek hakkında konuşmanın çok güzel olduğunu vurgulayarak "Burada kültür, sanat ve kültürel miras üzerine konuştuk. Bunlar gelecek için çok önemli konular. Zirve herkesin bir araya gelip bu başlıklar üzerinden tartışmasını sağladığı için çok önemli" dedi.

Info-Relais Direktörü Sylvia Amman da yeniden yüz yüze buluşmanın büyük bir zevk olduğunu söyleyerek "İzmir'e bu hibrit organizasyonu düzenlediği, fikir alışverişinde bulunmamıza fırsat verdiği ve oturumlarda çeşitli konuları dinleme şansı sunduğu için minnettarız" dedi.

İzmir Deklarasyonu yayımlandı

Dünyanın farklı noktalarından 346'sı çevrim içi olmak üzere 864 konuşmacı ve katılımcının yer aldığı Kültür Zirvesi'nde delegeler kendi kentlerine ait deneyimlerini, akademik düzeydeki bilgi birikimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını paylaştı. Zirvede pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, yaratıcı ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapıldı. Somut proje ve girişimleri tanıtma olanağı veren atölye çalışmalarıyla odak alan sunumları da yapılan zirvenin sonunda "Kültür İnsanlığın Geleceğini Kuruyor" başlıklı bir İzmir Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyon yerel yönetimler ve kültürle ilgili tüm küresel aktörlere yeni hedefler için açık çağrı yapıyor. Deklarasyonda kültürel yaşama erişimi ve katılımı artırmak, farkındalık ve hoşgörüyü teşvik etmek, yeni ifadeler yaratmak üzere çalışmaların arttırılması öne çıkıyor.

İzmir Deklarasyonu'na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

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