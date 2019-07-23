Roma: Plastik su şişesini getirene metro bileti bedava

Roma: Plastik su şişesini getirene metro bileti bedava

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye geri dönüşümü özendirmek amacıyla plastik su şişesi getirenlere bedava bilet uygulaması başlattı. "Daha fazla geri dönüşüm, daha fazla seyahat" girişimi ile plastik su şişelerini istasyonlardaki makinelere atan Romalılar her bir şişe için 5 cent kredi kazanacak.

Roma: Plastik su şişesini getirene metro bileti bedava

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye geri dönüşümü özendirmek amacıyla plastik su şişesi getirenlere bedava bilet uygulaması başlattı.

Belediyenin "Daha fazla geri dönüşüm, daha fazla seyahat" girişimi ile plastik su şişelerini istasyonlardaki makinelere atan Romalılar her bir şişe için 5 cent kredi kazanacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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