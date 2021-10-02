Roma, Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Haberler Spor
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Roma, Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Roma, Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Pellegrini'nin sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Roma Sportif Genel Menajeri Tiago Pinto, kulüpte çalışmaya başladığı ilk günden beri Pellegrini ile sözleşme yenilemeyi istediğini ve sonunda bu imzayı atabildiklerini diye getirdi.

Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Roma'nın altyapısından yetişen Pellegrini, bu yıl takım kaptanlığını da üstlenmişti.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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Haber: Roma, Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Haberler Spor
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