Roma, Nzonzi'yi açıkladı

16.08.2019 17:39

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Steven Nzonzi'nin 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a 1+1 yıllık kiralandığını açıkladı.

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alması halinde 16 milyon Euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran 2021'de Fransız futbolcunun bonservisini alırsa, 13 milyon Euro ödeyecek.

Kaynak: DHA