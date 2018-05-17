Roma'nın Bakımsız Kalan Parklarını Koyunlar ve Keçiler Temizleyecek

Roma belediyesi, personel ve teçhizat eksikliği nedeniyle bakımsız kalan park ve bahçelerin temizlenmesi için koyun ve keçilerin görevlendirilmesi planını açıkladı. Muhalefetten ironik eleştiriler alan bu plana, ziraatçılar derneğinden ise destek geldi.

FACEBOOK ÜZERİNDEN DUYURDULAR

Roma Belediyesi'nin çevre işlerinden sorumlu meclis üyesi Pinuccia Montanari dün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada koyun-keçili çim biçme planını duyurdu.

BERLİN'DE DE UYGULANIYOR

Montanari, fikrin Belediye Başkanı Virginia Raggi'den geldiğini söyledi ve "Bu basit, faydalı ve ilginç bir yöntem. Berlin gibi büyük şehirlerde de uygulanıyor" dedi.

DÖRT AYAKLI ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, basında ve siyaset dünyasında "dört ayaklı çim biçme makineleri" tartışması başladı.

5 Yıldız Hareketi'nin yönetimindeki Roma belediyesine diğer partilerden ironi dozu yüksek eleştiriler geldi.

"HERKESE BİR KERTENKELE Mİ VERECEKLER?"

Demokratik Parti'nin Lazio bölge başkan yardımcısı Enzo Foschi, Roma'daki çöp sorunu ve buna bağlı olarak kent merkezinde sayıları artan martılara atıfla, "Belediye, martıları çöp toplayıcı olarak kullandıktan sonra şimdi de sıra koyunlara geldi. Yazın evleri basan sivrisineklere karşı ne yapacaklar? Herkese bir kertenkele mi verecekler?" dedi.

"ÇILGINLIK" MANŞETİ ATILDI

Floransa kentinin belediye başkanı Dario Nardella da esprili bir eleştiri getirerek "Roma belediyesi bu planı uygulamak için çoban da bulmak zorunda kalacak. Bizim kentimizde koyunlu sistem geçmişte kaldı, artık bahçıvanlardan faydalanıyoruz. Koyundansa bahçıvanları tercih ediyoruz" dedi.

İtalya'nın Kardeşleri partisinden belediye meclis üyesi Andrea de Priamo da kent yönetimini, bitki örtüsü, çöp toplama ve sokak temizliği konusunda bir plana sahip olmamakla eleştirdi ve "Durum kaygı verici bir hal aldı" dedi.

Koyun-keçili çim biçme planı bugünkü gazetelerde de büyük yer kaplarken Il Tempo gazetesi bugünkü baskısında haberi manşetten vererek bu planı "çılgınlık" diye tanımladı.







Gazete, belediyenin park ve bahçeler biriminde personel ve teçhizat eksikliği sıkıntısı yaşandığını belirtti ve bu soruna "doğal çözüm" aranmasını "trajikomik" diye niteledi.

"SEÇMENLER KOYUN"

Sosyal medyada da Roma'nın tarihi park ve bahçelerinde çim biçmek amacıyla hayvanların kullanılması durumunda parkların bu hayvanların dışkısıyla dolacağı ve kene sorununun baş göstereceği kaygıları dile getirildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 5 Yıldız seçmenini "koyuna" benzeterek "Böylece kendi seçmenlerine iş sağlamış olacaklar" diye yazdı.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİNDEN DESTEK GELDİ

Ağırlıkla alay ve eleştiriyle karşılanan plana, tüketici hakları derneğinden ise destek geldi. Coldiretti derneği, Roma'da yetiştirilen 50 bin koyunun bu iş için kullanılmasına yardımcı olabileceklerini açıkladı.

Dernek, bu plan sayesinde gürültülü ve çevreye zararlı gaz salınımına yol açan makinelerin yerine ekolojik bir çözüm getirilmiş olacağını belirtti.

Coldiretti, koyun ve keçilerin dışkılarınınsa doğal gübre işlevi göreceğini vurguladı.