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Roma, Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin'i, bir yıllığına Hellas Verona takımına kiraladı.

Roma, Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı
24.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:17

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin'i, bir yıllığına Hellas Verona takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Mert Çetin'in haklarının geçici olarak Hellas Verona takımına devredildiği, milli oyuncunun 30 Haziran 2021 tarihine kadar Hellas Verona'da forma giyeceği bildirildi.

İki kulüp arasındaki anlaşmanın, oyuncunun satın alma bedeli de olmak üzere karşılıklı opsiyonlar sunduğu da belirtildi.

Roma'ya geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer olan 23 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 6 maçta forma giyme şansı bulmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında ayrıca Çetin'e başarılar diledi.

Milli futbolcunun yeni takımı Hellas Verona da yeni sezondaki ilk transferini "Hoş geldin Mert Çetin" şeklinde duyurdu. Açıklamada, Çetin'in, Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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