Roma - Manchester United UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. yarı final maçları bugün oynanacak. Peki Roma - Manchester United Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi yarı final maçları başladı. Bugün yarı final 2 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Roma - Manchester United maçıdır. Peki Roma - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ROMA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Roma - Manchester United maçı 6 Mayıs Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

ROMA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Roma - Manchester United maçını beIN Sports Haber, Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz. Maç beIN Sports Haber kanalında ücretsiz yayınlanacaktır.

ROMA - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu'da, Roma Stadyumu'nda oynanacak.