Roma - Manchester United UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?
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Roma - Manchester United UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

Roma - Manchester United UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. yarı final maçları bugün oynanacak. Peki Roma - Manchester United Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi yarı final maçları başladı. Bugün yarı final 2 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Roma - Manchester United maçıdır. Peki Roma - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ROMA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Roma - Manchester United maçı 6 Mayıs Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

ROMA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Roma - Manchester United maçını beIN Sports Haber, Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz. Maç beIN Sports Haber kanalında ücretsiz yayınlanacaktır.

ROMA - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu'da, Roma Stadyumu'nda oynanacak.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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