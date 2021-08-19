Trabzonspor-Roma maçından notlar
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Trabzonspor-Roma maçından notlar

Trabzonspor-Roma maçından notlar
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma temsilcisini ağırlayan Trabzonspor'da kadroda değişiklik yapılmadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma temsilcisini ağırlayan Trabzonspor'da kadroda değişiklik yapılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ilk haftasında 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik adam, Roma karşısına da aynı 11 ile sahaya çıkarak, art arda aynı kadroya görev verdi.

-Tek eksik Dorukhan

Trabzonspor'da Roma karşısında sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Koita'yı ise kadroya alarak yedek kulübesinde oturttu.

Siopis, kadroya alınmadı

Trabzonspor'da, yeni transfer Siopis, lisansı çıkartılıp UEFA listesine bildirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Dün anlaşmaya varılan ve takımla henüz antrenmana çıkmayan oyuncuyu, teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosuna dahil etmedi.

Yunan futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Avcı ile Mourinho, bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde saha kenarında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Avcı ve Mourinho, bir süre saha kenarında sohbet ederek birbirlerine başarılar dilediler.

Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Roma karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ayrılan kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan bordo-mavili oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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