Roma maçından notlar

28.11.2019 21:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan maçta

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

- Fonseca tek değişiklik yaptı- Cengiz Ünder kulübede- Şenol Güneş maçı izledi- Tribünler doldu

Sezer AFŞAR/ - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci maçında Başakşehir sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayan mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çaldı. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlendi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇTACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİKBaşakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Galatasaray ile oynadığı maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaparak Roma karşısına çıktı. Buruk, savunmada Caiçara'nın yerine Skrtel'e, sakat olan Mahmut Tekdemir'in yerine ise Gulbrandsen'e görev verdi. Başakşehir karşılaşmaya; Mert, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Visca ve Crivelli ilk 11'i ile başladı.Müsabakanın 14'üncü dakikasında sakatlanan Gulbrandsen, 16'ncı dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı.FONSECA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTIRoma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ise Medipol Başakşehir karşısına ligde oynadıkları son lig maçı olan Brescia kadrosundan tek değişiklik yaparak çıktı. Fonseca, sakatlığı dolayısıyla bu maçı kaçıran Alessandro Florenzi'nin yerine sağ bek pozisyonunda Davide Santon'a forma verdi. Roma, Medipol Başakşehir karşısına; Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert ve Dzeko ilk 11'i ile çıktı.CENGİZ ÜNDER KULÜBEDERoma forması giyen Cengiz Ünder, eski takımı Başakşehir'e karşı mücadeleye kulübede başladı.ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir - Roma karşılaşmasını tribünden takip etti.TRİBÜNLER DOLDU

Öte yandan Başakşehir taraftarı, takımını bu önemli maçta yalnız bırakmadı. Taraftarlar, takımına büyük destekte bulunurken statta ufak boşluklar kaldı. Roma taraftarları da kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Kaynak: DHA