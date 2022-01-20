Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - Lecce maçı şifresiz mi?
İtalya Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Roma - Lecce bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - Lecce maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
İtalya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Roma - Lecce karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Roma - Lecce maçı şifresiz mi? Roma - Lecce maçı hakemi kim? Roma - Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Roma - Lecce İtalya Kupası maçı, 20.01.2021 Perşembe bugün saat 23.00'te başlayacak.
Roma - Lecce İtalya Kupası maçı TRT Spor'dan yayınlanacak
Roma - Lecce maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
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