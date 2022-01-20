Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - Lecce maçı şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Roma - Lecce bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - Lecce maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor