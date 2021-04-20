Roma kulübü "Avrupa Süper Ligi"ne karşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma kulübü "Avrupa Süper Ligi"ne karşı

Roma kulübü 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime şiddetle karşı olduğunu bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime şiddetle karşı olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılı başkent takımından yapılan kısa yazılı açıklamada, "AS Roma, bu 'kapalı' modele şiddetle karşı çıkıyor çünkü bu, hepimizin sevdiği oyunun ruhuyla tamamen çelişiyor. Bazı şeyler paradan daha önemlidir ve biz kesinlikle İtalyan futbolu ve herkese açık Avrupa müsabakalarının içinde kalıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Herkesin erişebileceği futbolun ve taraftarların, sporun tam merkezinde yer alması gerektiği belirtilen açıklamada, "İtalya'da ve dünyada futbolu geliştirmek ve büyütmek için İtalya Serie A Ligi yönetimi, İtalya Futbol Federasyonu, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Roma kulübü "Avrupa Süper Ligi"ne karşı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:31:55. #1.14#

title