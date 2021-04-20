Roma kulübü "Avrupa Süper Ligi"ne karşı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime şiddetle karşı olduğunu bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime şiddetle karşı olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılı başkent takımından yapılan kısa yazılı açıklamada, "AS Roma, bu 'kapalı' modele şiddetle karşı çıkıyor çünkü bu, hepimizin sevdiği oyunun ruhuyla tamamen çelişiyor. Bazı şeyler paradan daha önemlidir ve biz kesinlikle İtalyan futbolu ve herkese açık Avrupa müsabakalarının içinde kalıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Herkesin erişebileceği futbolun ve taraftarların, sporun tam merkezinde yer alması gerektiği belirtilen açıklamada, "İtalya'da ve dünyada futbolu geliştirmek ve büyütmek için İtalya Serie A Ligi yönetimi, İtalya Futbol Federasyonu, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin