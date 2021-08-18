Roma kafilesi Trabzon'a geldi
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Roma kafilesi Trabzon'a geldi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Spor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılacak Roma, Trabzon'a geldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılacak Roma, Trabzon'a geldi.

Özel uçakla akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen İtalyan ekibi, geniş güvenlik önlemleri altında maç saatini bekleyeceği otele hareket etti.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise takımdan ayrı olarak bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenleyeceği Medical Park Stadı'na gitti.

Roma kafilesi Trabzon'a geldi
Roma kafilesi Trabzon'a geldi
Roma kafilesi Trabzon'a geldi
Roma kafilesi Trabzon'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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