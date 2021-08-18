Roma kafilesi Trabzon'a geldi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılacak Roma, Trabzon'a geldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılacak Roma, Trabzon'a geldi.

Özel uçakla akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen İtalyan ekibi, geniş güvenlik önlemleri altında maç saatini bekleyeceği otele hareket etti.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise takımdan ayrı olarak bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenleyeceği Medical Park Stadı'na gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan