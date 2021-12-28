Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı - Haberler
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Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da düzenlenen operasyonla, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yüzüğü satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da düzenlenen operasyonla, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yüzüğü satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, alıcı gibi davranıp şüpheliyle iletişim kurdu. Buluşma noktasında şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde bulunan yüzüğe el konuldu. Üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan yüzük, incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

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