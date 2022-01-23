Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar - Haberler
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Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, iki şahsın Roma dönemine ait eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, iki şahsın Roma dönemine ait eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda lahit mezar, gaz maskesi ve define araçları ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat İlçesinde Y.F. ve İ.C. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eseri piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet lahit mezar, 1 adet gaz maskesi, 3 adet define aramakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.F. ve İ.C. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmek isterken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Manavgat, Antalya, Roma, 3. Sayfa, Haber

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