Roma dönemine ait sikkeleri satmak isteyen şahıslara suçüstü operasyon
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Roma dönemine ait sikkeleri satmak isteyen şahıslara suçüstü operasyon

Roma dönemine ait sikkeleri satmak isteyen şahıslara suçüstü operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Roma dönemine ait 281 adet tarihi sikkeyi satmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Roma dönemine ait 281 adet tarihi sikkeyi satmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda sikkeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, tarihi eser kaçakçılarının tarihi değeri olan sikkeleri Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde satmaya çalışacakları ihbarını alınca harekete geçti. Konuyla ilgili ekipler tarafından tarihi sikkeleri satmaya çalışan R.O., U.B. ve A.B. isimli şahıslar takibe alındı. Dün ekipler tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şahıslar suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 281 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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