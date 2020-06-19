Roma dönemine ait sikkeleri jandarmaya satmak isteyen şüpheli yakalandı Elazığ'da, müşteri kılığına giren jandarma ekibine Roma dönemine ait 20 sikkeyi satmak isteyen kişi operasyonla gözaltına alındı.

Elazığ'da, müşteri kılığına giren jandarma ekibine Roma dönemine ait 20 sikkeyi satmak isteyen kişi operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı çalışmaları kapsamında Ş.Ş'nin elindeki 20 tarihi sikkeyi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, irtibata geçtiği Ş.Ş'yi elindeki sikkeleri jandarma personeline satmak isterken suçüstü yakalandı.

Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi sikkeler, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA