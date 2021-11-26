Roma Dönemine Ait Olduğu Değerlendirilen 606 Adet Sikke Ele Geçirilerek 10 Şüpheli Gözaltına Alınmıştır

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda;

03. 11. 2021 günü İlkadım İlçesinde 5 şüpheli şahıs, 16. 11. 2021 günü Ladik İlçesinde 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikke ele geçirilmiştir.

Kavak ilçesinde 3 şüpheli şahıs 26. 11. 2021 günü kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet arama dedektörü, 1 adet matkap ucu, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 çift çizme, 10 metre uzunluğunda halat ve 1 adet kova ile birlikte yakalanmıştır.

3 olayda toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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