Roma Dönemine Ait Olduğu Değerlendirilen 606 Adet Sikke Ele Geçirilerek 10 Şüpheli Gözaltına Alınmıştır - Haberler
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Roma Dönemine Ait Olduğu Değerlendirilen 606 Adet Sikke Ele Geçirilerek 10 Şüpheli Gözaltına Alınmıştır

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Roma Dönemine Ait Olduğu Değerlendirilen 606 Adet Sikke Ele Geçirilerek 10 Şüpheli Gözaltına Alınmıştır

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda;03. 11. 2021 günü İlkadım İlçesinde 5 şüpheli şahıs, 16. 11. 2021 günü Ladik İlçesinde 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikke ele geçirilmiştir.

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda;

03. 11. 2021 günü İlkadım İlçesinde 5 şüpheli şahıs, 16. 11. 2021 günü Ladik İlçesinde 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikke ele geçirilmiştir.

Kavak ilçesinde 3 şüpheli şahıs 26. 11. 2021 günü kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet arama dedektörü, 1 adet matkap ucu, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 çift çizme, 10 metre uzunluğunda halat ve 1 adet kova ile birlikte yakalanmıştır.

3 olayda toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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