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Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahiti, 750 bin dolara satmaya çalışan tarihi eser kaçakçıları, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahiti, 750 bin dolara satmaya çalışan tarihi eser kaçakçıları, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dedektif gibi çalışarak ticaretin yapılacağı yeri tespit etti ve 15 Eylül tarihinde Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli, ellerinde bulundurdukları tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 750 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Roma dönemine ait lahit olduğu anlaşıldı

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserin Selçuk Müze Müdürlüğünce yapılan incelemesinde, M.S. 3'üncü Yüzyıl Roma Dönemine ait 'Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı' niteliğinde olan, ostotek küçük lahit (32x46x40 cm ebatlarında) olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğü tarafından açılan lahitin içi ise boş çıktı.

Ele geçirilen tarihi eser, Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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