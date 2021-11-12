ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI - Haberler
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ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit parçasını satmaya çalışan A.K., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit parçasını satmaya çalışan A.K., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar'ın Karabaşlı Mahallesi'nde A.K.'nin, elindeki tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Ekiplerin, A.K.'nin evinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan lahit parçası ele geçirildi. Lahit parçası, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. A.K. hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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