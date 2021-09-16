Roma dönemine ait lahdi satmaya çalışan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Roma dönemine ait lahdi satmaya çalışan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Roma dönemine ait lahdi satmaya çalışan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahdi, 750 bin dolara satmaya çalışan ve jandarma tarafından suçüstü yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahdi, 750 bin dolara satmaya çalışan ve jandarma tarafından suçüstü yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dedektif gibi çalışarak ticaretin yapılacağı yeri tespit etti ve 15 Eylül tarihinde Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli, ellerinde bulundurdukları tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 750 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Roma dönemine ait lahit olduğu anlaşıldı

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserin Selçuk Müze Müdürlüğünce yapılan incelemesinde, M.S. 3'üncü Yüzyıl Roma Dönemine ait 'Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı' niteliğinde olan, ostotek küçük lahit (32x46x40 cm ebatlarında) olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğü tarafından açılan lahdin içi ise boş çıktı.

2 şüpheli tutuklandı

Ele geçirilen tarihi eser, Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A., ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Roma dönemine ait lahdi satmaya çalışan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Roma dönemine ait lahdi satmaya çalışan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Roma döneminden lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler

Roma döneminden lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler

 Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Devlet Bahçeli Muhammed Ali Fatih Erbakan Diego
Magazin Gökhan Çıra Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Roma dönemine ait lahdi satmaya çalışan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 23:11:02. #1.11#