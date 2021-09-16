Roma dönemine ait lahdi satmaya çalışan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahdi, 750 bin dolara satmaya çalışan ve jandarma tarafından suçüstü yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dedektif gibi çalışarak ticaretin yapılacağı yeri tespit etti ve 15 Eylül tarihinde Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli, ellerinde bulundurdukları tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 750 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Roma dönemine ait lahit olduğu anlaşıldı

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserin Selçuk Müze Müdürlüğünce yapılan incelemesinde, M.S. 3'üncü Yüzyıl Roma Dönemine ait 'Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı' niteliğinde olan, ostotek küçük lahit (32x46x40 cm ebatlarında) olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğü tarafından açılan lahdin içi ise boş çıktı.

2 şüpheli tutuklandı

Ele geçirilen tarihi eser, Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A., ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR