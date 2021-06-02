Roma dönemine ait koku şişesi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolünde bir araçta yapılan aramada Roma dönemine ait koku şişesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolünde bir araçta yapılan aramada Roma dönemine ait koku şişesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet koku şişesi ele geçirildi. Tarihi esere, müze yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı