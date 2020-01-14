Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu
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Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu

BOLU'da, jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

14.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:53
Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu

'da, jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırmaların ardından Bolu'ya bağlı Çamyayla köyündeki bir evde arama yaptı. Evde, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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