Roma döneminden lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fırat AKAY/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri