Roma döneminden lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar (2) - Haberler
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Roma döneminden lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar (2)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Roma döneminden lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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