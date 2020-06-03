Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı (2)
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Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı (2)

MÜZEYE NAKLEDİLECEKBolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sütunun müzeye naklinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı (2)
03.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:45

MÜZEYE NAKLEDİLECEK

Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sütunun müzeye naklinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Roma dönemine ait mezar sütununun sağlıklı bir şekilde yerinden alınacağı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu: "İlimiz Merkez Akpınar Mahallesi Aslahaddin Camii güney bahçesinde bulunan ve bağlayıcı harç kullanılarak örülen istinat duvarında büyük oranda gömülü olan Roma Dönemine ait mezar sütununun, bulunduğu yerden alınarak müzeye nakil işlemlerine başlanmıştır. Konu ile ilgili olarak Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı doğrultusunda mezar sütunun bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alınarak Müzeye nakli amacıyla eserin bulunduğu camiye ait istinat duvarının mülkiyet sahibi Bolu Müftülüğü'nden alınacak muvafakat sonrası müzeye nakil işlemi gerçekleştirilecektir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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