Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
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Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı

Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 2 bin yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen su bendi çevresi tamamen kurudu.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 2 bin yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen su bendi  çevresi tamamen kurudu. Geriye sadece duvar kalıntılarının kaldığı su bendi ile ilgili konuşan Büget Mahallesi Muhtarı Haydar Oyardı "Hiçbir kaynak suyumuz kalmadı. Bölgemiz tamamen kurudu. Burası kırsal bir kesim olduğu için yer altı suyu da çıkmıyor. Onun içinde çok sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Büget Mahallesi, Kayseri merkeze 91 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mahalle sınırları içine yaklaşık 2 bin yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde su bendi inşa edildi. Su bendinin bir kenarında 100 metre, diğer kenarında ise 200 metre uzunluğunda duvar mevcut. Horasan harcıyla inşa edilen yapı sayesinde geçmiş dönemde bölge sakinleri, su ihtiyacını bentten karşıladı. Bent, geçen süreçte su kaynaklarının bitmesiyle tamamen tükendi. Bölge hakkında bilgi veren Büget Mahallesi Muhtarı Haydar Oyardı, "Burası Roma dönemine ait sulama bent olarak bilinmektedir. Büyük dedelerimiz bu mahalleye yaklaşık 200 yıl önce geldiğinde bent varmış. Sonrasında sular azaldı, iklim değişti. Kuraklık oldu, taşlar yıkıldı ve bozuldu. Burası yılların bendiymiş. Büget Mahallesi buranın sayesinde sulanıyormuş. Geçmiş dönemde bölgemizde Subeyi denilen bir şahıs oturuyormuş. Bunlar bölgeden ayrıldıktan sonra burayı yıkmışlar. Sonrasında da yer altı suları kullanılınca burası tamamen kurumaya bırakıldı" diye konuştu.

'BÖLGEMİZ TAMAMEN KURUDU'Bendin yaklaşık 1 kilometrelik bir alana sahip olduğunu belirten Oyardı, "Burası güzel bir yer. Şu anda sizin gördüğünüz gibi bir şekil aldı. Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığımız nasıl değerlendirir bilemiyoruz. Burada bulunan sularımız tamamen kesildi. Bir tek içme suyumuz var o da çok az. Hayvanlarımız için de evdeki içme sularımızı kullanıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Hiçbir kaynak suyumuz kalmadı. Bölgemiz tamamen kurudu. Burası kırsal bir kesim olduğu için yer altı suyu da çıkmıyor. Onun içinde çok sıkıntı yaşıyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Burası Horasan alçısı dediğimiz farklı bir karışım ile yapılmış. Buraların geniş duvarları vardı. Çok dayanıklıydı. Buralara bir el atılırsa bizler içinde faydalı olur" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre de Roma dönemine ait yapının hazine arazisi üzerinde bulunduğu belirtilerek, bölgenin 2014 yılında sit alanı ilan edildiği bildirildi. İleriki dönemlerde bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılmasının planlandığı aktarıldı.

FOTOĞFAFLI


- Yeşilhisar
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı
Roma dönemi su bendi çevresi kurudu; geriye kalıntılar kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci

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