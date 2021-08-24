Roma dönemi sikkelerle yakalandılar
ADIYAMAN'da, polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
- Adıyaman
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 157 sikke, metal objeler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere ve tabancaya polis el koyarken N.D. ve K.D., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Adıyaman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan