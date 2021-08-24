Roma dönemi sikkelerle yakalandılar

ADIYAMAN'da, polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 157 sikke, metal objeler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere ve tabancaya polis el koyarken N.D. ve K.D., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Adıyaman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan