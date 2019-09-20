Roma Dönemi'ne ait çok sayıda sikke, yüzük ve metal obje ele geçirildi

20.09.2019 15:55

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Konya'dan getirdiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 104 adet sikke, 3 adet metal yüzük ve 3 adet metal obje ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbari çalışmalar sonucu, Konya'dan Isparta'ya tarihi eser getiren 2 kişinin, satmak için müşteri aradıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yassıbel köyü yol ayrımında söz konusu şahısların içinde bulunduğu belirtilen aracı beklemeye başladı.

Yol kontrol noktasında, içerisinde Z.Ö. (27) ve İ.K. (21) bulunan aracı durduran jandarma, şahıslarda ve araç içinde yaptığı aramalar sonucu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 104 adet sikke, 3 adet metal yüzük ve 3 adet metal obje ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği ve şüphelilerin gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA