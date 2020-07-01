Roma'dan İstanbul'a ilk uçuş Koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'da durdurulan uçuşlar tekrar başladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'da durdurulan uçuşlar tekrar başladı. Türk Hava Yolları, 3 aylık bir aradan sonra Roma – İstanbul arası ilk uçuşunu yapıyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyahat yasaklarının kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Roma Havalimanı'ndan ilk uçak 105 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti. Yapılan açıklamada İstanbul'a, Roma'dan haftada 7, Milano'dan 10, Bolonya ve Venedik'ten de 4'er sefer yapılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA