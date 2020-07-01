Roma'dan İstanbul'a ilk uçuş Roma'dan İstanbul'a ilk uçuşİtalya, (DHA) ' Koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'da durdurulan uçuşlar tekrar başladı.

Roma'dan İstanbul'a ilk uçuş

İtalya, (DHA) ' Koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'da durdurulan uçuşlar tekrar başladı. Türk Hava Yolları, 3 aylık bir aradan sonra Roma ' İstanbul arası ilk uçuşunu yapıyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyahat yasaklarının kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Roma Havalimanı'ndan ilk uçak 105 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti. Yapılan açıklamada İstanbul'a, Roma'dan haftada 7, Milano'dan 10, Bolonya ve Venedik'ten de 4'er sefer yapılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA