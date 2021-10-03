Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü - Haberler
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Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü İtalya'nın başkenti Roma'daki Tiber Nehri üzerinde yer alan tarihi Demir Köprü yangın nedeniyle hasar gördü.

- Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'daki Tiber Nehri üzerinde yer alan tarihi Demir Köprü yangın nedeniyle hasar gördü.

İtalya'nın başkenti Roma'da dün gece saatlerinde Tiber Nehri üzerinde yer alan 19. yüzyıldan kalma tarihi Demir Köprü'de yangın çıktı. Yerel medya, yangının köprünün altındaki bir barakada kısa devre nedeniyle çıktığını belirtirken, itfaiye ekipleri ise yangının hasarlı bir gaz borusundan kaynaklandığı ifade etti.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Alevler gece karanlığında gökyüzünü aydınlatırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangında yaralanan olmadığı belirtildi. Köprünün çevresindeki bölgelerde yangın nedeniyle saatlerce elektrik kesintisi yaşandı. Karayolu trafiği için kullanılan köprü, yangının ardından trafiğe kapatıldı.

1863 yılında inşa edilen ve resmi adı Ponte dell'Industria (Endüstri Köprüsü) olan köprü yoğun nüfuslu Ostiense ve Portuense semtlerini birbirine bağlıyor. Romalılar 131 metre uzunluğundaki köprüyü diğer taş köprülerin aksine demirden yapılması nedeniyle Demir Köprü olarak isimlendiriyor.

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika haberi! Roma'daki tarihi köprü yangında hasar gördü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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