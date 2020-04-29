Roma'daki restoran sahipleri faaliyete geçmek istiyor
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Roma'daki restoran sahipleri faaliyete geçmek istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da restoran işletmecileri sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilerek yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Roma'daki restoran sahipleri faaliyete geçmek istiyor
29.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da restoran işletmecileri sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilerek yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Kovid-19 salgınında 27 bin 359 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, günlük ölü ve vaka sayılarındaki düşüşün ardından hükümetin son açıkladığı kademeli normale dönüş planı tartışılıyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin pazar akşamı, 4 Mayıs'tan itibaren inşaat ve imalat sektörlerinden başlamak üzere ülkenin "Virüsle birlikte yaşayacağı ikinci aşamaya" geçeceğini duyurması, ay başında normale dönmeyi ümit eden pek çok sektör ve vatandaşı tatmin etmedi.

Basına sızan ilk planlamalarda, restoranlar için yeniden açılış tarihi 18 Mayıs olarak belirtilirken, Başbakan Conte'nin bunu 1 Haziran olarak açıklaması, restoran işletmecilerinin tepkisine yol açtı.

Restoran ve lokanta sahipleri, dün akşam yemeği saatlerinde işletmelerini sıradan bir günmüş gibi açarak ve servis masalarını dışarıya koyarak hükümete mesaj gönderdi. Başkentin merkezindeki bazı restoranlar buna destek verirken, bazılarının ise vitrinlerine "İmdat! Ölüyoruz" şeklinde dövizler asması dikkati çekti.

Restoran sahiplerinin eylemini takip eden AA muhabiri, işletmecilerin nabzını tuttu.

Roma'nın merkezindeki tarihi Pantheon Bazilikası yakınlarındaki tanınmış makarnacılardan Maccheroni'nin sahibi Luciano Flamini, işletmesinin resmi karantinanın da başlamasından önce 9 Mart'tan bu yana kapalı olduğunu söyledi.

Flamini, "Bizim bu etkinliğimiz, bizi idare edenlerin, hükümetimizin felakete uğramış bir durumdaki sektörümüze yönelik farkındalığını arttırmak için yaptığımız bir şey." dedi.

Tam olarak ne zaman geri açılış yapabileceklerini bilmediğini, açıldıklarında da sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Flamini, "Kaldı ki açtığımızda da turistler olmayacak. Ne İtalyanlar ne yabancılar. İnsanlar korkmuş olacak ve restoranlara girmek istemeyecekler." diye konuştu.

Faaliyete geçtiklerinde eskisi gibi hemen müşterilerinin olmayacağına işaret eden Flamini, sosyal mesafe, maske, eldiven gibi önlemlerin konuşulduğunu bu şekilde yeniden harekete geçmenin imkansız gibi bir şey olduğunu dile getirdi.

Flamini, devlete çağrıda bulunarak, "Bir an önce güçlü şekilde yeniden yardım gerekiyor. Devlet, bize yardım elini uzatmalı ve varlığını hissettirmeli. Biz girişimcileri desteklemeli ki moralimiz bozulmasın hatta devlet el verdiği için öncekinden çok daha güçlü hissederiz." ifadelerini kullandı.

Zararlarının ne kadar olduğu sorusuna Flamini, çalışanların maaş ve vergi ödemelerine devletten kısmen destek aldıklarını belriterek, "Şu anki kaybımız çok ciddi düzeyde. Kira, giderler, faturalar gelmeye devam ediyor. İşte bakın en son elektrik faturası gelmiş burada 900 avro tutarında. Gördüğünüz gibi durum oldukça karışık." yanıtını verdi.

-"1 Haziran açılış için çok geç"

"Da Fortunato al Pantheon" isimli restoranın işletmecisi Giuliano Raspagliosi de "Hükümetten yeniden harekete geçmeyi, yeniden işimizi yapmayı, yaşamımızı, sevgimizi kattığımız işimizi istiyoruz. Binlerce zorluk olmasına rağmen yeniden harekete geçmeyi talep ediyoruz. Zorlukların gayet iyi farkındayız. Eğer harekete geçmezsek tekrar yükselemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın dünyanın en güzel ülkesi olduğunu savunan Raspagliosi, yeniden açılarak dünyaya var olduklarınının göstermek istediklerini ifade etti.

Raspagliosi, şunları söyledi:

"1 Haziran, açılış için çok geç. Etrafımıza bakacak olursak, diğer tüm ülkeler harekete geçmiş durumda. Neden harekete geçmeyelim? Burada sağlık-yaşam hakkıyla, çalışma özgürlüğü hakkı arasında ince bir çizgi var. Bütün riskleri alalım, tabii ki tüm tedbirler eşliğinde. Bakın biz çoktan hazırız, maskeden, eldiven dezenfektana kadar. Bugüne kadar nasıl ciddi çalıştıysak, bugünden sonra daha da ciddi olarak işimizi yapacağız. Ama bizim çalışmamıza izin verin."

Roma'daki restoran sahipleri faaliyete geçmek istiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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