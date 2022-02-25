Roma'daki Kolezyum'a Ukrayna bayrağı yansıtıldı - Haberler
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Roma'daki Kolezyum'a Ukrayna bayrağı yansıtıldı

AA, Barış Seçkin - Güncel
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Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya dayanışma çerçevesinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaca ünlü tarihi yapı Kolezyum'a Ukrayna bayrağının sarı ve mavi renkleri yansıtıldı.

Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya dayanışma çerçevesinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaca ünlü tarihi yapı Kolezyum'a Ukrayna bayrağının sarı ve mavi renkleri yansıtıldı. Kolezyum çevresinde toplanan bir grup Ukraynalı da bayrak açıp milli marşlarını söyleyerek, ülkelerine dayanışma mesajı gönderdi.

Roma'daki Kolezyum'a Ukrayna bayrağı yansıtıldı

Roma'daki Kolezyum'a Ukrayna bayrağı yansıtıldı

Roma'daki Kolezyum'a Ukrayna bayrağı yansıtıldı

AA / Barış Seçkin - Güncel

Ukrayna, İtalya, Rusya, Roma, Güncel, Haberler

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