Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar

01.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:37

İtalya'nın başkenti Roma'da on yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında bir grup yüzücü, yılbaşında Tiber Nehri'nin serin sularına daldı.



15 metre yükseklikteki Cavour Köprüsü'nden atlayan yüzücüler arasında bu geleneği 32 yıldır sürdüren 68 yaşındaki Maurizio Palmulli de vardı. 5 torun dedesi Palmulli, dalıştan sonra çocukları ve torunlarıyla yemek yiyeceğini, sonrasında da şekerleme yapacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle