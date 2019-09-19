19.09.2019 17:49

Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı

İtalya (DHA) ? İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.

Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA