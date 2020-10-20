Roma'da "Uluslararası Barış Duası" etkinliği yapıldı
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Roma'da "Uluslararası Barış Duası" etkinliği yapıldı

20.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 22:46
Roma'da

İtalya'da önde gelen Katolik sivil toplum kuruluşlarından (STK) Aziz Egidio Topluluğu'nun organizasyonu ve muhtelif dinlerden temsilcilerin katılımıyla "Uluslararası Barış Duası" etkinliği yapıldı.

İtalya'da önde gelen Katolik sivil toplum kuruluşlarından (STK) Aziz Egidio Topluluğu'nun organizasyonu ve muhtelif dinlerden temsilcilerin katılımıyla "Uluslararası Barış Duası" etkinliği yapıldı.

"Kimse yalnız kurtulamaz. Barış ve kardeşlik" temasıyla bu yıl 36'ıncısı yapılan Uluslarası Barış Duası etkinliği kapsamında, davet edilen her dinin mensubu, kendi dindaşları için tahsis edilen özel bir mekanda kendi inancı doğrultusunda dua ettikten sonra Roma'nın tarihi Campidoglio Meydanı'nda bir araya geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm savaş, terör ve şiddet saldırılarında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, "Roma 2020" adı verilen barış çağrısı okundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus burada yaptığı konuşmada, farklı inançlardan gelen temsilcileri, tüm çatışmaları sona erdirmek için birlikte çalışmaya davet etti. Papa, dünyada daha fazla barışa ihtiyaç olduğunu belirterek, buna kayıtsız kalmamaları gerektiğini söyledi.

Dini liderler ve temsilciler, etkinliğin son bölümünde birlikte barış şamdanındaki mumları yaktı.

Etkinliğe İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun yanı sıra Vatikan'a akredite kordiplomatik ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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