Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma'da 'Türkiye' tezahüratları

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Roma'da 'Türkiye' tezahüratlarıAy-yıldızlı taraftarlar galibiyetten emin: "3 puan bizim olacak"Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/ROMA, (DHA) - A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kalırken, Roma sokaklarında 'Türkiye' tezahüratları...

Roma'da 'Türkiye' tezahüratları

Ay-yıldızlı taraftarlar galibiyetten emin: "3 puan bizim olacak"

Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/ROMA, (DHA) - A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kalırken, Roma sokaklarında 'Türkiye' tezahüratları ve marşları yankılandı.

EURO 2020'nin açılış maçında A Grubu'nda Türkiye ile İtalya bu akşam TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 3'er bin Türk ve İtalyan ile 10 bin UEFA davetlisi ve sponsor misafiri olmak üzere, karşılaşmayı statta en fazla 16 bin kişi izleyebilecek.

SAATLER ÖNCESİNDEN GELDİLER

Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı. Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi. Ay-yıldız formalı taraftarlar, Türk bayrakları açıp, söyledikleri tezahürat ve marşlarla milli takıma destek verdi.

TARAFTARLAR DHA'YA KONUŞTU

Maçla ilgili tahminlerini Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonları aracılığıyla dile getiren taraftarlar, galibiyetten emin konuştu. Türk futbolseverlerin görüşleri şöyle:

"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."

"En çok güvendiğimiz isim Burak Yılmaz. Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da öz güvenli gelecektir. Bence 2-0 kazanacağız. İtalya 27 maçtır yenilmedi ama bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel taktikler ile dize getirebileceğiz onları."

"Roma'yı yakarız ama ilk yarım saat kesinlikle gol yemememiz ve güzel oynamamız lazım. İlk yarım saati güzel atlattıktan sonra yeneceğimize yüzde 100 eminim. 1-0, 2-0 diyemem ama 3 puan bizim."

"Bizim için önemli olan bu formanın hakkını vermek. Milli takımımızdan bunu istiyorum: Formayı terletin, hakkını verin, gerisi gelir."

"İnşallah yeneceğiz, 3 puan bizim."

"Açılış maçı olması gerçekten çok önemli. Uzun zamandır Türkiye açılış maçına denk gelmedi. Benim seyrettiğim genelde açılış maçları sürprize gebe. Favori ev sahibi İtalya görünüyor olsa da A Milli Takım'ın uzun zamandır formda oluşundan dolayı bugünkü maçın beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. İçimdeki bir his de kazanacağız gibi geliyor. İtalyanların 27 maçtır yenilmeme rekoru bugün bitebilir."

"3-1 skor tahminim. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Burak Yılmaz gol atar diye düşünüyorum. Normalde İtalya acayip güçlü bir takım ama bugün ben kazanacağımıza çok inanıyorum. 20 yıldır bekliyoruz bu anı."

"İnşallah bugün İtalyanlara sağlam bir savunma yaparak, 1-0 maç bizim olacaktır. Golü de Merih Demiral'dan bekliyorum."

"Türkiye'ye başarılar diliyorum. Polonya'dan geldik. Erasmus öğrencisiyiz. İnşallah yeneriz. Şampiyon Türkiye."

"Almanya Nürnberg'den geldik. 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız atlatıp, inşallah finalde kupayı alarak evimize götüreceğiz."

"Ben de 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyorum. 3-0 maçı alacağız, hayırlısı olsun."

Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor
Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Fahriye Evcen Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:07:59. #1.14#

title