Roma'da "Türk Hamam Kültürü" Konferansı ve Sergisi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, Türk hamamının artık modern tıbbın da tavsiye ettiği sayısız faydalarının bulunduğunu vurgulayarak, "Özgün ve farklı yönlerinin de bilinmesi, Türk kültürünün tam ve doğru bir şekilde tanıtımı açısından oldukça önem arz etmektedir." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da Türk Hamam Kültürü konferansı ile sergisi düzenlendi.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi ile Ordu Ünye Belediyesi ve Ünye Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliğiyle düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Yavuzer, Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir ve Ünye Müze Müdürü ve Halk Bilimci İhsan Akbulut katıldı.

"Kökeni Roma-Bizans hamamlarına dayanan, Selçuklu ve ardından Osmanlı döneminde geliştirilerek Türklerin banyo usullerine uygun yapılar haline getirilen Türk hamamlarının mimari yapısını, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtmayı" amaçlayan etkinliğe İtalyan konuklar yoğun ilgi gösterdi.

Konferansın açılışında konuşan ÇATOM Başkanı Hasdemir, hamamların Türk kültüründe temizlenmenin yanı sıra sosyal bir işlevi de olduğunu belirtti. Hasdemir, "Dünya hepimizin ortak evi. Geleneklerimizi, kültürümüzü, dostluklarımızı pekiştirmek ve yarınlarda, ortak evimiz dünyada barış içinde ve birbirimizi tanıyarak yaşamak en büyük güzelliklerden biri olsa gerek." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın İtalyanları kültür ilişkileri ve dostluğun pekiştirilmesi adına Türkiye'ye ve Ünye'ye davet ettiğini de ifade eden Hasdemir, sergi için kendilerine kapı açan YEE Başkanı Prof. Şeref Ateş ile enstitünün Roma şubesi müdürü Sevim Aktaş'a teşekkür etti.

Ünyeli kadınların el emeği sergisi

Konuşmasının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hasdemir, geçen yıl düzenledikleri ve Osmanlı kaftanlarını tanıttıkları "Kaftanın Diliyle" etkinliğinin ardından bu sene de Türk hamam geleneğini İtalyanlarla buluşturduklarını dile getirdi.

Hasdemir, "Bu etkinliklerle ülkemizin, değerlerimizin, geleneklerimizin tanıtımını hedefliyoruz. Ünye ÇATOM, kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çaba sarf eden, hizmet üreten bir merkez. Bu merkezde kadınlarımız meslek öğreniyorlar. İhtiyaç duydukları her alanda bilgilendirme toplantıları, seminer ve konferanslar, fuarlar, sergiler ve festivallere katılıyorlar. Bugünkü etkinlik de bu kapsamda. Kadınlarımız hamamda kullanılan malzemeleri hazırladı. Türk hamam geleneği etkinliği, onların emeklerinden oluşan bir sergi." diye konuştu.

Kültür, sanat ve gelenek gibi değerlerin tanınmasıyla halkların birbirine yakınlaştığını kaydeden Hasdemir, "Bizi barışa, sevgiye, daha iyi bir dünyaya götürecek bu tarz zenginlikler olsun diyoruz. Bu anlamda bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın dört bir tarafında ve Roma'da bu görevi gerçekten çok güzel yürütüyor. Ülkemiz çok zengin bir tarihe sahip. Bunları dünyaya tanıtmak ve anlatmak bizim hem görevimiz hem gururumuz." dedi.

"Hamam, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının ortak mirası"

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Aktaş da, bu etkinlikle tüm dünyada bilinen ve sağlık ile estetik alanlarında oldukça rağbet gören Türk hamamının popüler yanları dışında sosyal ve kültürel özelliklerinin de tanıtılmasının amaçlandığını belirtti.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Türk-İslam kültürünün vazgeçilmez bir parçası, aynı zamanda Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının ortak mirası olan hamam, Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerini takiben toplumsal paylaşım ve ortak değerlerin koruyucusu olarak temizlik ritüellerini, tören ve eğlenceleri, geleneksel değerleri yaşatan bir kamusal alan olma özelliğiyle de Türk kültürüne artı bir değer katmaktadır. Türk hamamının artık modern tıbbın da kabul ettiği ve hatta tavsiye ettiği sayısız faydalarının yanı sıra bu özgün ve farklı yönlerinin de bilinmesi, Türk kültürünün tam ve doğru bir şekilde tanıtımı açısından oldukça önem arz etmektedir."

Etkinlikte açılış konuşmasının ardından Ünye Müze Müdürü Akbulut, Türk hamam kültürü üzerine bir sunum yaptı.

Sunumu ilgiyle izleyen konuklar, daha sonra Türk hamam kültürüne ait peştemal, takunya, ibrik, tas, sabun, sabun bezi ve baş örtüsü gibi kıyafet ve aksesuarlar ile Ünye'de 1800'lü yıllarda yapılmış ve belediye tarafından restore edilmiş saray hamamının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Serginin ardından konuklara ikramda bulunuldu.