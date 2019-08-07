Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı; cezası 160 euro

Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı; cezası 160 euro

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı

07.08.2019 11:54
Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı; cezası 160 euro

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı.

Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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