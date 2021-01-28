Roma'da aşk başkadır
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Roma'da aşk başkadır

28.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 07:41
Roma'da aşk başkadır

Yaklaşık 1 aydır Roma'da bulunan Can Yaman, çekimlerden arta kalan tüm vaktini Diletta Leotta ile geçiriyor.

Yaklaşık 1 aydır Roma'da bulunan Can Yaman, çekimlerden arta kalan tüm vaktini Diletta Leotta ile geçiriyor. İtalya basınında aynı otelde konakladıklarına dair haberler çıkan ikili, geçtiğimiz akşam da bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Sevgililerin keyifli halleri objektife böyle yansıdı.

Kaynak: Hürriyet

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