Roma'da 30 plastik şişeyle bedava yolculuk
İtalya'nın başkenti Roma'da belediye plastik şişelerin geri dönüşümünü özendirmek amacıyla şişe karşılığında bedava bilet uygulaması başlattı.
İtalya'nın başkenti Roma'da belediye plastik şişelerin geri dönüşümünü özendirmek amacıyla şişe karşılığında bedava bilet uygulaması başlattı. Roma Belediyesi henüz 3 noktada pilot uygulaması yapılan projeyi tüm şehre yaymak istiyor. Yolcular şişe karşılığında 5 sentlik depozitoları cep telefonu uygulamasına yükleyerek kullanabilecek.
VİDEO: Roma'da 30 plastik şişeyle bedava yolculuk