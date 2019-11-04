Roma'da 30 plastik şişeyle bedava yolculuk

Roma'da 30 plastik şişeyle bedava yolculuk

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye plastik şişelerin geri dönüşümünü özendirmek amacıyla şişe karşılığında bedava bilet uygulaması başlattı.

04.11.2019 09:46

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye plastik şişelerin geri dönüşümünü özendirmek amacıyla şişe karşılığında bedava bilet uygulaması başlattı. Roma Belediyesi henüz 3 noktada pilot uygulaması yapılan projeyi tüm şehre yaymak istiyor. Yolcular şişe karşılığında 5 sentlik depozitoları cep telefonu uygulamasına yükleyerek kullanabilecek.



VİDEO: Roma'da 30 plastik şişeyle bedava yolculuk
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