Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti
İtalyan devi Roma, Arsenal ve Monaco'nun milli futbolcu Cengiz Ünder için yaptığı 35 milyon euroluk teklifi reddetti.
Roma'da harika bir 2. yarı geçiren Cengiz Ünder için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
İtalyan basını, Monaco ve Arsenal'in Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euroluk bir teklif yaptığını ancak kabul edilmediklerini yazdı.
ROMA, CENGİZ İÇİN 40 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Roma'nın milli oyuncumuz için 50 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ve bu rakamın altına satmayı düşünmediği kaydedildi.
Bu sezon Roma'da 32 maça çıkan Cengiz Ünder, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
YORUMLAR (5)
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monaco ne mitlon ne yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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habere bak yoruma bak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aziz yıldırım Salih uçan için gelen teklifleri kabul etmedi, hatta roma istedi satmadı, kiraya verdi. 20 milyon Eurodan aşağı satmam dedi. Şimdiki durumunu biliyorsunuz. Demem oki çok yüksekten uçmanın gereği yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanım londrada neişin var Gazze kan agılıyor..şu hristiyanlarla biraraya gelmeyin..karşıdan bagırmak hiçbirşeyi degiştirmiyorCevap Yaz 5 Yayından KaldırNZNSND: seninde buradan bağırman hiçbirşeyi değiştirmiyor.gazze kan ağlıyorsa neden burda oturuyorsun gazzeye git o zaman.1 Yayından Kaldır