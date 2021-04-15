Roma - Ajax UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Roma - Ajax Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç TR saatiyle kaçta başlıyor?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Roma - Ajax maçıdır. Peki Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ROMA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Roma - Ajax maçı 15 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

ROMA - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Roma - Ajax maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ROMA - AJAX MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu, Roma'da oynanacak.